OBLITERAZIONE

Curiosità e Significato di Obliterazione

Perché la soluzione è Obliterazione? L'obliterazione è l'impronta del timbro di convalida che si applica su un francobollo per indicare che è stato utilizzato e non può essere riutilizzato. È un modo per annullare il valore del francobollo e autorizzare la spedizione. Questa operazione garantisce la regolarità del servizio postale e impedisce frodi, assicurando che ogni francobollo venga usato una sola volta.

Come si scrive la soluzione Obliterazione

O Otranto

B Bologna

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

