S imbratta con arte nei cruciverba: la soluzione è Tela

Home / Soluzioni Cruciverba / S imbratta con arte

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'S imbratta con arte' è 'Tela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELA

Curiosità e Significato di Tela

Hai risolto il cruciverba con Tela? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Tela.

Perché la soluzione è Tela? La parola tela indica un supporto di stoffa o altro materiale su cui si dipinge o si scrive, come una grande tela da pittore. È anche usata in senso figurato per rappresentare un'ampia superficie su cui si può creare e immaginare. In breve, la tela è lo spazio bianco che aspetta di essere riempito di creatività e arte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arte dei principi del foroCentro d arteL arte di confutare un affermazione vera o falsaArte di soli gestiL arte latina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tela

Non riesci a risolvere la definizione "S imbratta con arte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A I N D I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EINAUDI" EINAUDI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.