Un dipinto di Raffaello conservato a Brera

Home / Soluzioni Cruciverba / Un dipinto di Raffaello conservato a Brera

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Un dipinto di Raffaello conservato a Brera' è 'Sposalizio Della Vergine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPOSALIZIO DELLA VERGINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un dipinto di Raffaello conservato a Brera" corrisponde a una soluzione formata da 22 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dipinto di Raffaello conservato a Brera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sposalizio Della Vergine? L’opera rappresenta un momento importante della vita religiosa e artistica, raffigurando la Madonna con il bambino e alcuni angeli. Questa tela evidenzia la maestria di Raffaello nel creare composizioni armoniose e dettagli ricercati, trasmettendo un senso di serenità e spiritualità. Conservata in un importante museo milanese, questa opera è considerata uno dei capolavori del Rinascimento, simbolo di perfezione e devozione. La sua bellezza continua ad affascinare visitatori e studiosi di tutto il mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un dipinto di Raffaello conservato a Brera nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Sposalizio Della Vergine

Per risolvere la definizione "Un dipinto di Raffaello conservato a Brera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dipinto di Raffaello conservato a Brera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 22 lettere della soluzione Sposalizio Della Vergine:

S Savona P Padova O Otranto S Savona A Ancona L Livorno I Imola Z Zara I Imola O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona V Venezia E Empoli R Roma G Genova I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dipinto di Raffaello conservato a Brera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un capolavoro di Raffaello conservato a BreraMadonna dipinto di Raffaello conservato a BudapestCelebre dipinto di Raffaello esposto agli UffiziDipinto di Piero della Francesca conservato a MilanoDipinto di Masaccio conservato agli Uffizi di Firenze