La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Desinare' è 'Pranzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRANZARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Desinare" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Desinare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pranzare? Pranzare significa consumare un pasto durante il giorno, di solito a mezzogiorno, condividendo spesso momenti di convivialità con amici o familiari. È un momento importante per ricaricare le energie, gustare piatti diversi e fare una pausa dalla routine quotidiana. Questa abitudine rappresenta un'occasione di socializzazione e di relax, contribuendo al benessere generale e alla convivialità tra le persone.

Desinare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pranzare

In presenza della definizione "Desinare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Desinare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pranzare:

P Padova R Roma A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Desinare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

