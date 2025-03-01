Un arbusto sempreverde aromatico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un arbusto sempreverde aromatico' è 'Mirto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRTO

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Perché la soluzione è Mirto? Il mirto è un arbusto sempreverde aromatico che cresce spontaneamente nel Mediterraneo. Le sue foglie sono piccole, lanceolate e di un verde intenso, rilasciando un profumo intenso e caratteristico quando vengono schiacciate o toccate. Questa pianta è molto apprezzata per le sue proprietà aromatiche e medicinali, oltre che per il suo utilizzo nella produzione di liquori come il famoso mirto sardo. La sua presenza è comune nelle zone costiere e nelle macchie mediterranee.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arbusto sempreverde aromatico". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un arbusto sempreverde aromatico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mirto

La definizione "Un arbusto sempreverde aromatico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arbusto sempreverde aromatico" conferma che la soluzione 'Mirto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mirto

M Milano I Imola R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arbusto sempreverde aromatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mirto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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