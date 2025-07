Uno strumento per confrontare intensità luminose nei cruciverba: la soluzione è Spettrofotometro

SPETTROFOTOMETRO

Curiosità e Significato... La parola Spettrofotometro è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spettrofotometro.

Perché la soluzione è Spettrofotometro? Lo spettrofotometro è uno strumento che permette di misurare e confrontare l’intensità della luce proveniente da diverse fonti o materiali. Utilizzato in chimica, biologia e ottica, analizza come i materiali assorbono o trasmettono luce a varie lunghezze d’onda. È fondamentale per studi scientifici e controlli qualitativi, aiutando a capire le caratteristiche ottiche di sostanze e prodotti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Strumento per misurare l intensità della radiazione solareUno strumento per misurare l intensità di correnteStrumento per misurare l intensità della luceAntico strumento con due manici sovrappostiStrumento da blues

