PLANTARE

Curiosità e Significato di "Plantare"

Un plantare è una protesi ortopedica realizzata su misura per il piede, progettata per migliorare il comfort e la funzionalità durante la camminata. Può correggere l'allineamento del piede, alleviare il dolore e prevenire problemi muscoloscheletrici. Viene spesso utilizzato in caso di malformazioni, lesioni o patologie come la fascite plantare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è nelle scarpe ortopedicheMetallo usato per costruire protesi leggerePratica cure di riabilitazione ortopedicaProtesi odontoiatriche

Come si scrive la soluzione: Plantare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una protesi ortopedica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C D E S T N E A E Mostra soluzione



