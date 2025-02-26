Tragitti percorsi dalle navi
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Tragitti percorsi dalle navi' è 'Linee Marittime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LINEE MARITTIME
Come completare la definizione
- Definizione: Tragitti percorsi dalle navi
- Risposta: LINEE MARITTIME
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 5-9
- Schema utile: L____ _________
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Definizione: "Tragitti percorsi dalle navi". Risposta: LINEE MARITTIME. Lunghezza: 14 lettere. Schema utile: L____ _________.
Perché la soluzione è Linee Marittime? Le linee marittime sono i tragitti percorsi dalle navi che collegano porti diversi nel mondo. Questi percorsi sono fondamentali per il trasporto di merci e persone, permettendo uno scambio commerciale globale e rapido. La loro organizzazione e gestione assicurano efficienza e sicurezza nelle operazioni marittime. Le rotte sono stabilite considerando fattori come condizioni climatiche, traffico e esigenze logistiche, contribuendo a mantenere un flusso costante di merci tra le nazioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tragitti percorsi dalle navi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Tragitti percorsi dalle navi: soluzione cruciverba da 14 lettere
La definizione "Tragitti percorsi dalle navi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tragitti percorsi dalle navi" conferma che la soluzione 'Linee Marittime' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Linee Marittime
- Schema parole: 5-9
- La soluzione inizia con L
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: L____ _________
- Schema finale: __________TIME
Le 14 lettere della soluzione Linee Marittime
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tragitti percorsi dalle navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Linee Marittime' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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