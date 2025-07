Il Gosling di Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Ryan

RYAN

Perché la soluzione è Ryan? Il Gosling di Hollywood si riferisce a Ryan Gosling, attore canadese celebre per i suoi ruoli in film come Drive e La La Land. Il soprannome gioca sul suo cognome, 'Gosling', che significa 'pulcino' in inglese, creando un gioco di parole tra il suo nome e l'immagine di un giovane uccellino. È un modo simpatico per indicare un attore noto e affascinante nel mondo del cinema.

R Roma

Y Yacht

A Ancona

N Napoli

