È compreso nella pensione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È compreso nella pensione' è 'Vitto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITTO

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Perché la soluzione è Vitto? Il vitto si riferisce al cibo fornito durante un periodo di lavoro o in altre situazioni di soggiorno. Quando si parla di vitto, si intende tutto ciò che riguarda i pasti inclusi nel servizio o nella retribuzione. La sua presenza può essere parte di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, offrendo un'alimentazione adeguata senza costi aggiuntivi. La sua inclusione può variare in base alle condizioni contrattuali e alle normative vigenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È compreso nella pensione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È compreso nella pensione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vitto

Quando la definizione "È compreso nella pensione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È compreso nella pensione" conferma che la soluzione 'Vitto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vitto

V Venezia I Imola T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È compreso nella pensione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vitto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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