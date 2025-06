Tempesta di vento nei cruciverba: la soluzione è Turbine

TURBINE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Turbine più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Turbine.

Perché la soluzione è Turbine? Una tempesta di vento è un forte movimento d’aria che può causare danni e scompiglio. La parola turbine si riferisce a dispositivi che sfruttano l’energia del vento per generare elettricità, trasformando il movimento dell’aria in energia utile. In questo modo, le turbine rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per produrre energia pulita.

T Torino

U Udine

R Roma

B Bologna

I Imola

N Napoli

E Empoli

