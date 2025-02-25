Segni evidenti delle ferite

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Segni evidenti delle ferite' è 'Cicatrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICATRICI

Perché la soluzione è Cicatrici? Le cicatrici sono segni evidenti delle ferite che rimangono sulla pelle dopo un infortunio o un intervento chirurgico. Questi segni testimoniano il percorso di guarigione del corpo, lasciando tracce visibili di esperienze passate. Le cicatrici possono variare in dimensione, forma e colore, a seconda della gravità della ferita e della capacità di rigenerazione della pelle. Osservando una cicatrice, si può intuire un episodio di vita che ha lasciato un'impronta indelebile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Segni evidenti delle ferite". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Segni evidenti delle ferite nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cicatrici

Se la definizione "Segni evidenti delle ferite" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Segni evidenti delle ferite" conferma che la soluzione 'Cicatrici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cicatrici

C Como I Imola C Como A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Segni evidenti delle ferite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cicatrici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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