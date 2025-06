Scarno segaligno nei cruciverba: la soluzione è Magro

Home / Soluzioni Cruciverba / Scarno segaligno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scarno segaligno' è 'Magro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGRO

Curiosità e Significato di "Magro"

La parola Magro è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Magro.

Perché la soluzione è Magro? Magro si riferisce a chi ha poco grasso corporeo, spesso associato a una silhouette snella e asciutta. È un termine che descrive una condizione fisica di poco peso o poca massa grassa, e può essere usato sia in modo neutro che per sottolineare una certa leggerezza. In ogni caso, rappresenta una caratteristica fisica che molti desiderano o apprezzano, rendendo il termine molto comune nel linguaggio quotidiano.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Smilzo come una salaccaSnello asciuttoEsile asciutto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Magro

La definizione "Scarno segaligno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

G Genova

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R D I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARDI" SARDI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.