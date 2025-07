Fa parte della morsa nei cruciverba: la soluzione è Ganascia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa parte della morsa' è 'Ganascia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GANASCIA

Curiosità e Significato di Ganascia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ganascia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ganascia.

Perché la soluzione è Ganascia? Ganascìa indica un punto di aggancio o di chiusura tra due parti, spesso usato in ambito nautico o meccanico per descrivere i sistemi di fissaggio. È una parola che richiama l’idea di un elemento che tiene tutto insieme, come una morsa che stringe saldamente. Conoscere il termine arricchisce il vocabolario e permette di capire meglio dettagli tecnici e specializzati.

Come si scrive la soluzione Ganascia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fa parte della morsa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L I M T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MITRALE" MITRALE

