Il John del film La febbre del sabato sera nei cruciverba: la soluzione è Travolta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il John del film La febbre del sabato sera' è 'Travolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVOLTA

Curiosità e Significato di Travolta

Approfondisci la parola di 8 lettere Travolta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Travolta

Hai davanti la definizione "Il John del film La febbre del sabato sera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 8 lettere della soluzione Travolta:
T Torino
R Roma
A Ancona
V Venezia
O Otranto
L Livorno
T Torino
A Ancona

