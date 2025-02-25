Inzaccherato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Inzaccherato' è 'Infangato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFANGATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Inzaccherato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inzaccherato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Infangato? Il termine si riferisce a qualcosa che appare sporco o imbrattato, spesso a causa di sostanze che si attaccano facilmente. Quando un oggetto o una superficie viene trattata con questa caratteristica, assume un aspetto poco curato e fuori dal suo stato originale. La condizione può derivare da contatti con materiali umidi o fangosi, lasciando tracce visibili e difficili da rimuovere. Questo stato può anche essere associato a un'immagine di trascuratezza o di deterioramento, che modifica l'aspetto complessivo di ciò che viene toccato o coinvolto.

La definizione "Inzaccherato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inzaccherato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Infangato:

I Imola N Napoli F Firenze A Ancona N Napoli G Genova A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inzaccherato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.