I Greci nativi di Giannina o di Dodona

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Greci nativi di Giannina o di Dodona' è 'Epiroti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPIROTI

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Perché la soluzione è Epiroti? Gli Epiroti sono i popoli originari della regione dell’Epiro, situata nell’area nord-ovest della Grecia, tra l’Albania e il mare Ionio. Questi gruppi etnici hanno mantenuto le proprie tradizioni e lingua fin dall’antichità, distinguendosi per le caratteristiche culturali e storiche. La loro presenza è documentata nei testi storici e nelle testimonianze archeologiche, che evidenziano un’identità forte e radicata nel territorio. La loro storia si intreccia con quella dei Greci, contribuendo alla ricchezza delle origini della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Greci nativi di Giannina o di Dodona". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I Greci nativi di Giannina o di Dodona nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Epiroti

Se la definizione "I Greci nativi di Giannina o di Dodona" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Greci nativi di Giannina o di Dodona" conferma che la soluzione 'Epiroti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Epiroti

E Empoli P Padova I Imola R Roma O Otranto T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Greci nativi di Giannina o di Dodona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Epiroti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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