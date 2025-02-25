Si accendono sugli altarini

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si accendono sugli altarini' è 'Lumini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUMINI

Come completare la definizione Definizione: Si accendono sugli altarini

Si accendono sugli altarini Risposta: LUMINI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: I

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Definizione: "Si accendono sugli altarini". Risposta: LUMINI. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: L_____.

Perché la soluzione è Lumini? I luminari sono piccole luci che si accendono sugli altarini durante le celebrazioni religiose o momenti di commemorazione. Queste luci creano un’atmosfera di raccoglimento e rispetto, simbolizzando la presenza spirituale e la memoria di persone scomparse. Accendere i luminari rappresenta un gesto di devozione e di speranza, illuminando il cammino di chi osserva. La loro luce tenue e delicata rende l’ambiente più intimo e suggestivo, sottolineando l’importanza di riti e tradizioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si accendono sugli altarini". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si accendono sugli altarini: soluzione cruciverba da 6 lettere

Quando la definizione "Si accendono sugli altarini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si accendono sugli altarini" conferma che la soluzione 'Lumini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Lumini

Schema parole: 6

La soluzione inizia con L

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: L_____

Schema finale: __MINI

Le 6 lettere della soluzione Lumini

L Livorno U Udine M Milano I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si accendono sugli altarini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lumini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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