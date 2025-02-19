È meta di carovanieri

Home / Soluzioni Cruciverba / È meta di carovanieri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È meta di carovanieri' è 'Oasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OASI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È meta di carovanieri" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È meta di carovanieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Oasi? Un'oasi rappresenta un rifugio di vegetazione e acqua nel cuore di un deserto arido, offrendo ristoro e vita a chi vi transita. Questa area fertile diventa un punto di sosta fondamentale per i viaggiatori e le carovane, che trovano in essa cibo, acqua e un luogo di riposo. La presenza di un'oasi garantisce la sopravvivenza nel deserto, diventando una meta desiderata per chi attraversa ambienti ostili. La sua importanza è legata alla funzione di sostegno e ristoro lungo i percorsi lunghi e difficili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È meta di carovanieri nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oasi

Se la definizione "È meta di carovanieri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È meta di carovanieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oasi:

O Otranto A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È meta di carovanieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una tappa nel desertoIl palmeto nel desertoUn pozzo tra le palmeMèta senza pariLo stato di chi ha una metà in piùLa meta della nostra gita 4789 L AquilaIsole del Pacifico meta turistica internazionaleA metà tiratura