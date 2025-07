Ai lati del triangolo nei cruciverba: la soluzione è Cateti

Home / Soluzioni Cruciverba / Ai lati del triangolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ai lati del triangolo' è 'Cateti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATETI

Curiosità e Significato di Cateti

Vuoi sapere di più su Cateti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cateti.

Perché la soluzione è Cateti? I cateti sono i due lati che formano l'angolo retto in un triangolo rettangolo. Sono fondamentali per calcolare ipotenusa e altre misure, seguendo il teorema di Pitagora. Conoscere i cateti permette di risolvere molti problemi di geometria e matematica. In poche parole, sono le gambe del triangolo che aiutano a trovare tutto il resto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ai lati del tunnelAi lati dello ZimbabweAi lati dei kiwiAi lati del gruppoAi lati della tavola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cateti

Non riesci a risolvere la definizione "Ai lati del triangolo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P M N O P E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IPPOMENE" IPPOMENE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.