LOCUSTA

Curiosità e Significato di Locusta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Locusta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Locusta? La locusta è un insetto volante noto per le sue grandi migrazioni che devastano campi coltivati, causando gravi danni alle produzioni agricole. Spesso chiamata il flagello volante per la sua capacità di formare enormi schiere distruttive, rappresenta una minaccia seria per l'agricoltura in molte zone del mondo. Conoscere la locusta aiuta a comprendere meglio come proteggere i raccolti e prevenire catastrofi alimentari.

Come si scrive la soluzione Locusta

Hai trovato la definizione "Il flagello volante per le coltivazioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

C Como

U Udine

S Savona

T Torino

A Ancona

