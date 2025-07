Lo bagna il Fiume Rosso nei cruciverba: la soluzione è Vietnam

VIETNAM

Curiosità e Significato di Vietnam

Approfondisci la parola di 7 lettere Vietnam: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vietnam? Lo bagna il Fiume Rosso allude alla storica guerra in Vietnam, dove il Fiume Rosso (Fiume Rosso) rappresenta la regione di confine tra Cina e Vietnam. Questo termine simbolizza le lotte e i conflitti che hanno segnato la storia di questa nazione nel sud-est asiatico, un paese ricco di cultura, resistenze e trasformazioni. Una frase che richiama un passato intenso e complesso.

Come si scrive la soluzione Vietnam

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo bagna il Fiume Rosso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

N Napoli

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O E T E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATENEO" ATENEO

