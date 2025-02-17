Permanenze in ospedale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Permanenze in ospedale' è 'Degenze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEGENZE

Perché la soluzione è Degenze? Le degenze rappresentano le aree all’interno di un ospedale dedicate alla permanenza di pazienti durante il loro percorso di cura. Questi reparti sono attrezzati per garantire un’assistenza medica continua e personalizzata, offrendo ambienti adeguati alle diverse esigenze cliniche. La presenza di personale specializzato permette di monitorare costantemente lo stato di salute dei ricoverati e di intervenire prontamente in caso di necessità. Le degenze sono fondamentali per il trattamento e il recupero dei pazienti, assicurando un’assistenza qualificata fino alla completa guarigione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Permanenze in ospedale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Permanenze in ospedale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Degenze

Quando la definizione "Permanenze in ospedale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Permanenze in ospedale" conferma che la soluzione 'Degenze' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Degenze

D Domodossola E Empoli G Genova E Empoli N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Permanenze in ospedale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Degenze' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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