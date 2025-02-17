Un po pazzerellone

SOLUZIONE: SVITATO

Perché la soluzione è Svitato? Qualcuno che mostra comportamenti stravaganti o un po' fuori dagli schemi viene descritto come svitato. Questa persona può sembrare un po' eccentrica o poco stabile, spesso agendo in modo imprevedibile o bizzarro. La sua attitudine può suscitare curiosità o divertimento, ma anche preoccupazione. Si tratta di un modo informale per indicare chi ha una personalità un po' fuori dal comune e che si distingue per le sue stranezze.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un po pazzerellone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un po pazzerellone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Un po pazzerellone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un po pazzerellone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Svitato:

S Savona V Venezia I Imola T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un po pazzerellone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

