SPERPERO

Curiosità e Significato di "Sperpero"

La soluzione Sperpero di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sperpero per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sperpero? Sperpero si riferisce a una spesa eccessiva o non giustificata, spesso utilizzata per indicare un uso sconsiderato di denaro che potrebbe essere risparmiato o speso in modo più oculato. Questa parola è particolarmente adatta per descrivere situazioni in cui le risorse finanziarie vengono disperse senza un valido motivo.

Lo sciupio del prodigoAllestito con grande spesaContiene la spesaShopping : contiene la spesa

Come si scrive la soluzione: Sperpero

Hai davanti la definizione "Spesa ingiustificata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

