Messi per iscritto o ad asciugare nei cruciverba: la soluzione è Stesi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Messi per iscritto o ad asciugare' è 'Stesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STESI

Vuoi sapere di più su Stesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Stesi.

Perché la soluzione è Stesi? Stesi indica qualcosa o qualcuno che si trova disteso o appoggiato, spesso in modo immobile. Può riferirsi a persone, oggetti o anche al modo di disporre le cose. La parola deriva dal verbo stendere, che significa allungare o mettere in posizione orizzontale. In un contesto più poetico o quotidiano, suggerisce uno stato di relax o di totale immobilità. È una parola semplice ma ricca di sfumature, perfetta per descrivere momenti di calma e riposo.

Stai cercando la risposta alla definizione "Messi per iscritto o ad asciugare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

