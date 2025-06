Studio geografico delle forme del terreno nei cruciverba: la soluzione è Topologia

TOPOLOGIA

La parola Topologia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Topologia.

Perché la soluzione è Topologia? La topologia è la branca della geografia che studia le forme del terreno e le loro caratteristiche, analizzando come sono distribuite e connesse senza concentrarsi su misure precise o dimensioni. È fondamentale per comprendere il paesaggio e le sue trasformazioni, offrendo una mappa mentale delle relazioni spaziali. In breve, ci aiuta a capire il volto della terra in modo semplice e intuitivo.

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

