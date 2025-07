La sovrasta la torre Eiffel nei cruciverba: la soluzione è Parigi

PARIGI

Curiosità e Significato di Parigi

Hai risolto il cruciverba con Parigi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Parigi.

Perché la soluzione è Parigi? Parigi è la capitale della Francia, famosa per la sua bellezza, cultura e arte. La città si distingue per monumenti iconici come la Torre Eiffel, che la sovrasta e ne rappresenta il simbolo più riconoscibile. Con i suoi musei, caffè e vie affascinanti, Parigi incanta chiunque la visiti, rendendola una meta imprescindibile per gli amanti del viaggio e della scoperta. È il cuore pulsante della Francia nel mondo.

Come si scrive la soluzione Parigi

Se "La sovrasta la torre Eiffel" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

