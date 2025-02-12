Dichiarati idonei

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dichiarati idonei' è 'Abilitati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABILITATI

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Perché la soluzione è Abilitati? Le persone dichiarate idonee sono coloro che hanno superato con successo tutte le verifiche e i requisiti necessari per una determinata funzione o ruolo. Essere abilitati significa aver ottenuto le autorizzazioni ufficiali e aver dimostrato le competenze richieste. Questa condizione garantisce che i soggetti siano qualificati e pronti a svolgere le responsabilità assegnate. La loro idoneità viene riconosciuta attraverso procedure formali e controlli specifici, assicurando che siano adatti alle esigenze previste.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dichiarati idonei". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Dichiarati idonei nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abilitati

Per risolvere la definizione "Dichiarati idonei", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dichiarati idonei" conferma che la soluzione 'Abilitati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abilitati

A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dichiarati idonei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abilitati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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