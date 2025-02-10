Sta scorrendo in questo istante nei cruciverba: la soluzione è Oggi

Anna Gallo | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sta scorrendo in questo istante' è 'Oggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OGGI

Curiosità e Significato di Oggi

Vuoi sapere di più su Oggi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Oggi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sta scorrendo in questo momentoSta qui se qui è il difficileSta per colui o per coleiSta tra il cieco e il rettoSta per lei

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Sta scorrendo in questo istante - Oggi

Come si scrive la soluzione Oggi

La definizione "Sta scorrendo in questo istante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 4 lettere della soluzione Oggi:
O Otranto
G Genova
G Genova
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R M H N E I

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.