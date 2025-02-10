Sta scorrendo in questo istante nei cruciverba: la soluzione è Oggi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sta scorrendo in questo istante' è 'Oggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
OGGI
Curiosità e Significato di Oggi
Vuoi sapere di più su Oggi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Oggi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sta scorrendo in questo momentoSta qui se qui è il difficileSta per colui o per coleiSta tra il cieco e il rettoSta per lei
Come si scrive la soluzione Oggi
La definizione "Sta scorrendo in questo istante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 4 lettere della soluzione Oggi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R M H N E I
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.