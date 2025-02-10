Spaziosi ampi

Home / Soluzioni Cruciverba / Spaziosi ampi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spaziosi ampi' è 'Capaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPACI

Perché la soluzione è Capaci? Le parole che indicano ambienti spaziosi e ampi sono capaci di trasmettere una sensazione di libertà e di apertura. Questi spazi, spesso caratterizzati da altezze elevate e grandi superfici, sono ideali per creare ambienti luminosi e ariosi. La capacità di un luogo di ospitare molte persone o di contenere grandi oggetti senza sentirsi soffocati dipende dalla sua ampiezza. In questo modo, gli ambienti capaci di offrire tale sensazione risultano particolarmente apprezzati in molte situazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spaziosi ampi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spaziosi ampi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Capaci

Se la definizione "Spaziosi ampi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spaziosi ampi" conferma che la soluzione 'Capaci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Capaci

C Como A Ancona P Padova A Ancona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spaziosi ampi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Capaci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tragica strage del 1992Conoscono il mestiereAbili nel mestiereSpaziosi ingressiAmpi e confortevoliAmpi ingressi di edificiAmpi contenitori usati un tempo per fare il vinoCominciano ampi e terminano stretti