Le indossano gli sportivi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le indossano gli sportivi' è 'Tute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTE

Perché la soluzione è Tute? Le tute sono capi di abbigliamento pratici e comodi, spesso realizzati in tessuti traspiranti e elastici, pensati per offrire libertà di movimento durante l’attività fisica. Sono comunemente indossate da atleti durante allenamenti e competizioni, ma anche da persone che praticano sport all’aperto o semplicemente desiderano un look casual e confortevole. La loro funzionalità e versatilità le rendono un elemento essenziale nel guardaroba di chi si dedica a sport o attività fisiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le indossano gli sportivi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Le indossano gli sportivi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tute

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le indossano gli sportivi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le indossano gli sportivi" conferma che la soluzione 'Tute' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tute

T Torino U Udine T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le indossano gli sportivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tute' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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