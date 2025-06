Si indicano con HP nei cruciverba: la soluzione è Cavalli Vapore

Home / Soluzioni Cruciverba / Si indicano con HP

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si indicano con HP' è 'Cavalli Vapore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVALLI VAPORE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 13 lettere Cavalli Vapore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cavalli Vapore? Si indicano con HP si riferisce ai Cavalli Vapore, un'unità di misura della potenza di un motore o di un veicolo. Questa sigla, abbreviata appunto in HP, deriva dall'inglese Horsepower e indica quanto lavoro un motore può svolgere in un certo tempo. È un parametro fondamentale per capire le prestazioni di auto, moto e altri mezzi di trasporto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si indicano con MBSi indicano con GBSi valuta in HP e in CV

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si indicano con HP", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

V Venezia

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

S D I T R I O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NORDISTI" NORDISTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.