Un gol mancato nei cruciverba: la soluzione è Palo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un gol mancato' è 'Palo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALO

Approfondisci la parola di 4 lettere Palo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palo? Un gol mancato si riferisce a un'occasione sfumata di segnare, spesso perché il pallone colpisce il palo della porta. In parole semplici, è quando il tiro non entra in rete e si ferma sul legno, lasciando gli spettatori con la voglia di vedere il pallone varcare la linea. Un'icona di questa situazione è il palo, che rappresenta il limite tra il successo e il fallimento nel calcio.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un gol mancato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

