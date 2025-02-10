Deve regolarlo il tiratore

SOLUZIONE: ALZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Deve regolarlo il tiratore" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deve regolarlo il tiratore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Alzo? L'alzo rappresenta l'elemento che permette di regolare l'angolo di mira di un'arma da fuoco, influenzando la traiettoria del proiettile. È un meccanismo che consente di adattare la mira alle diverse distanze, migliorando la precisione durante lo sparo. La regolazione avviene attraverso una manopola o una rotella posizionata sulla parte superiore dell'arma. Questa funzione è fondamentale per chi utilizza armi in vari contesti, come il tiro sportivo o la caccia.

In presenza della definizione "Deve regolarlo il tiratore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deve regolarlo il tiratore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alzo:

A Ancona L Livorno Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deve regolarlo il tiratore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

