Tirata nello spendere

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tirata nello spendere' è 'Taccagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TACCAGNA

Perché la soluzione è Taccagna? La parola TACCAGNA si riferisce a una persona che manifesta una grande parsimonia nel modo di spendere, preferendo risparmiare e limitare le spese. Questa caratteristica si collega strettamente alla sua tendenza a evitare acquisti superflui e a mantenere un atteggiamento di estrema attenzione ai soldi. La TACCAGNA si distingue per la sua riluttanza a lasciar andare denaro anche in situazioni che richiederebbero una spesa moderata, mostrando così una forte tendenza alla tirata nello spendere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tirata nello spendere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tirata nello spendere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Taccagna

Per risolvere la definizione "Tirata nello spendere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tirata nello spendere" conferma che la soluzione 'Taccagna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Taccagna

T Torino A Ancona C Como C Como A Ancona G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tirata nello spendere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Taccagna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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