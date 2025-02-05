Quello di deiezione è un deposito alluvionale

SOLUZIONE: CONOIDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello di deiezione è un deposito alluvionale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello di deiezione è un deposito alluvionale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Conoide? Il conoide è una forma di deposito che si forma quando materiali trasportati dall'acqua si accumulano a formare una struttura a cono, tipicamente in prossimità di un rio o di un affluente che si unisce a un corso principale. Questo deposito alluvionale si caratterizza per la sua forma conica, risultando da sedimenti che si accumulano progressivamente nel tempo. È un elemento naturale che testimonia il processo di sedimentazione e modellamento del paesaggio fluviale.

Per risolvere la definizione "Quello di deiezione è un deposito alluvionale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello di deiezione è un deposito alluvionale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Conoide:

C Como O Otranto N Napoli O Otranto I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello di deiezione è un deposito alluvionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

