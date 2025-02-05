Il leguleio de I promessi sposi nei cruciverba: la soluzione è Azzeccagarbugli

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il leguleio de I promessi sposi' è 'Azzeccagarbugli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZZECCAGARBUGLI

Curiosità e Significato di Azzeccagarbugli

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 15 lettere Azzeccagarbugli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Azzeccagarbugli? Il termine che meglio descrive il personaggio noto come il leguleio ne I promessi sposi è azzeccagarbugli, un avvocato astuto e spesso ingannevole, che si distingue per la sua abilità nel confondere le questioni legali e creare complicazioni dove non ce ne sono. È un esempio di come un professionista possa usare la propria conoscenza per ottenere vantaggi personali, anche a scapito della chiarezza e della giustizia.

Come si scrive la soluzione Azzeccagarbugli

Non riesci a risolvere la definizione "Il leguleio de I promessi sposi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

Z Zara

Z Zara

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

G Genova

A Ancona

R Roma

B Bologna

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

