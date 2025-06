Dà un legno chiaro nei cruciverba: la soluzione è Tiglio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà un legno chiaro' è 'Tiglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIGLIO

Curiosità e Significato di Tiglio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tiglio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tiglio.

Perché la soluzione è Tiglio? Il tiglio è un albero noto per il suo legno chiaro, resistente e leggero, molto apprezzato in falegnameria. La sua corteccia e il suo legno vengono spesso utilizzati per realizzare mobili, strumenti musicali e lavori artistici. Il tiglio è anche simbolo di pace e serenità, ed è una pianta diffusa soprattutto nel Nord Italia. Un vero tesoro naturale e artigianale.

Come si scrive la soluzione Tiglio

Se "Dà un legno chiaro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

