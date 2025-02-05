Folle pigianti

SOLUZIONE: RESSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Folle pigianti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Folle pigianti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Resse? Le resse sono situazioni in cui molte persone si radunano in uno stesso luogo, creando un grande affollamento. Quando il numero di individui supera la capacità di movimento normale, si verifica una confusione tale da sembrare quasi senza controllo, causando disagio e stress tra i presenti. In questi momenti, le persone si sentono oppresse e la circolazione diventa difficile, creando un senso di smarrimento collettivo. È un fenomeno che può verificarsi in eventi pubblici o luoghi molto frequentati.

La soluzione associata alla definizione "Folle pigianti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Folle pigianti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Resse:

R Roma E Empoli S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Folle pigianti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

