La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I colpi degli sfregiatori' è 'Rasoiate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASOIATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I colpi degli sfregiatori" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I colpi degli sfregiatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rasoiate? Le rasoiaite sono i segni lasciati dagli strumenti usati per rasare o incidere la superficie di un materiale, creando linee o tracce parallele. Questi tratti sono spesso visibili su superfici metalliche o legno, testimonianza di un lavoro di incisione o di rasatura. La loro presenza può indicare pratiche di decorazione o di usura. La parola si riferisce quindi ai segni di sfregamento ripetuto che producono linee continue o parallele.

La soluzione associata alla definizione "I colpi degli sfregiatori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I colpi degli sfregiatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rasoiate:

R Roma A Ancona S Savona O Otranto I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I colpi degli sfregiatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

