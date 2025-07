Il capoluogo di Tahiti nei cruciverba: la soluzione è Papeete

Home / Soluzioni Cruciverba / Il capoluogo di Tahiti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il capoluogo di Tahiti' è 'Papeete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPEETE

Curiosità e Significato di Papeete

La soluzione Papeete di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Papeete per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Papeete? Papeete è la vivace capitale di Tahiti, isola principale della Polinesia francese. È il cuore culturale e amministrativo del territorio, famosa per il suo porto affollato, mercati colorati e atmosfere esotiche. Un punto di partenza ideale per scoprire le meraviglie delle Isole Society, rappresenta il fulcro dell’isola e un simbolo di accoglienza e tradizione polinesiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha per capoluogo Bourg en BresseCapoluogo della SabinaUna francese del capoluogo dell OccitaniaIl capoluogo delle Samoa AmericaneValle altoatesina con Brunico come capoluogo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Papeete

Stai cercando la risposta alla definizione "Il capoluogo di Tahiti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

P Padova

E Empoli

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L O A O G L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOGLIOLA" SOGLIOLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.