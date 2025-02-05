Il cambiamento della luminosità delle stelle

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il cambiamento della luminosità delle stelle' è 'Scintillazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCINTILLAZIONE

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Perché la soluzione è Scintillazione? La scintillazione è il fenomeno che si manifesta come il variare apparente dell'intensità luminosa delle stelle nel cielo notturno. Questo effetto si verifica a causa delle turbolenze dell'atmosfera terrestre, che distorcono i raggi luminosi provenienti dalle stelle, creando un'illusione di lampeggiamento o di cambiamento di brillantezza. La scintillazione può essere più evidente in alcune condizioni atmosferiche e per stelle più deboli. Osservare questo fenomeno permette di apprezzare la complessità dei processi atmosferici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cambiamento della luminosità delle stelle". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il cambiamento della luminosità delle stelle nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Scintillazione

In presenza della definizione "Il cambiamento della luminosità delle stelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cambiamento della luminosità delle stelle" conferma che la soluzione 'Scintillazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Scintillazione

S Savona C Como I Imola N Napoli T Torino I Imola L Livorno L Livorno A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cambiamento della luminosità delle stelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scintillazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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