La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sorta di nevralgia' è 'Emicrania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMICRANIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sorta di nevralgia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorta di nevralgia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Emicrania? L'emicrania è una condizione caratterizzata da forti doloretti alla testa, spesso accompagnati da sensibilità alla luce e al suono. Può essere scatenata da stress, alimenti o cambiamenti ormonali. Questa forma di dolore si manifesta come una sorta di nevralgia, coinvolgendo i nervi e i vasi sanguigni cerebrali. È una condizione che può durare ore o giorni, influenzando significativamente la vita quotidiana.

Quando la definizione "Sorta di nevralgia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorta di nevralgia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Emicrania:

E Empoli M Milano I Imola C Como R Roma A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorta di nevralgia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

