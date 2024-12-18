Dilaniato straziato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dilaniato straziato' è 'Sbranato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBRANATO

Perché la soluzione è Sbranato? La parola SBRANATO si riferisce a qualcosa o qualcuno che appare dilaniato e straziato, mostrando segni di violenza e danni profondi. Questo termine evoca immagini di carne lacerata, tessuti strappati e ferite aperte, trasmettendo una sensazione di sofferenza e devastazione. La sua connotazione forte suggerisce uno stato di estrema devastazione, spesso associato a situazioni di violenza o di distruzione. La descrizione rende evidente il collegamento tra il significato e la forma di danno rappresentata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dilaniato straziato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Dilaniato straziato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sbranato

Per risolvere la definizione "Dilaniato straziato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dilaniato straziato" conferma che la soluzione 'Sbranato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sbranato

S Savona B Bologna R Roma A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dilaniato straziato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sbranato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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