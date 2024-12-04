Scombussolare frastornare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Scombussolare frastornare' è 'Sbalestrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBALESTRARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scombussolare frastornare" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scombussolare frastornare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sbalestrare? Il termine indica un'azione che provoca un senso di disorientamento e confusione, spesso a causa di uno shock improvviso o di un evento inatteso. Quando qualcosa o qualcuno destabilizza, si crea uno stato di smarrimento che può influenzare il modo di pensare e di agire. Questa situazione può derivare da notizie sconvolgenti o da cambiamenti repentini, lasciando una sensazione di spaesamento. La reazione può essere di sbigottimento o di smarrimento temporaneo, lasciando il soggetto in uno stato di incertezza.

Se la definizione "Scombussolare frastornare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scombussolare frastornare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Sbalestrare:

S Savona B Bologna A Ancona L Livorno E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scombussolare frastornare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

