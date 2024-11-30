Avvallamento nascosto dalle acque di un lago nei cruciverba: la soluzione è Criptodepressione

CRIPTODEPRESSIONE

Curiosità e Significato di Criptodepressione

Come si scrive la soluzione Criptodepressione

Se "Avvallamento nascosto dalle acque di un lago" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

R Roma

I Imola

P Padova

T Torino

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

