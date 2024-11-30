Avvallamento nascosto dalle acque di un lago nei cruciverba: la soluzione è Criptodepressione
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Avvallamento nascosto dalle acque di un lago' è 'Criptodepressione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CRIPTODEPRESSIONE
Curiosità e Significato di Criptodepressione
Hai risolto il cruciverba con Criptodepressione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 17 lettere più frequenti: Criptodepressione.
Come si scrive la soluzione Criptodepressione
Se "Avvallamento nascosto dalle acque di un lago" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 17 lettere della soluzione Criptodepressione:
