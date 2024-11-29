Il cognome del regista nella foto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cognome del regista nella foto' è 'Muccino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUCCINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cognome del regista nella foto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cognome del regista nella foto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Muccino? Il nome che identifica il regista raffigurato nella fotografia è Muccino. È noto per aver diretto numerosi film di successo e aver contribuito al cinema italiano e internazionale. La sua carriera è caratterizzata da storie intense e personaggi profondi. Muccino ha lasciato un segno importante nel mondo cinematografico con il suo stile unico e coinvolgente.

La definizione "Il cognome del regista nella foto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cognome del regista nella foto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Muccino:

M Milano U Udine C Como C Como I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cognome del regista nella foto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

