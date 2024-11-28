Strappata dal terreno

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Strappata dal terreno' è 'Erba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERBA

Perché la soluzione è Erba? L'erba rappresenta una pianta che cresce spontaneamente o coltivata, caratterizzata da foglie verdi e sottili. La sua presenza è comune nei prati, nei giardini e lungo i bordi delle strade. Quando l'erba viene strappata dal terreno, perde rapidamente il suo sostentamento e la sua vitalità, lasciando spazio ad altre piante o a zone di terra scoperta. Questo processo può avvenire manualmente o mediante strumenti agricoli, influenzando l'aspetto del paesaggio e la crescita futura delle piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strappata dal terreno". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Strappata dal terreno nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erba

Questa pagina è dedicata alla definizione "Strappata dal terreno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strappata dal terreno" conferma che la soluzione 'Erba' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Erba

E Empoli R Roma B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strappata dal terreno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erba' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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