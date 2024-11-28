Ripiegatura del peritoneo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ripiegatura del peritoneo' è 'Mesentere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MESENTERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ripiegatura del peritoneo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ripiegatura del peritoneo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mesentere? Il mesentere è una piega del peritoneo che avvolge e sostiene gli organi addominali, collegandoli alla parete posteriore della cavità addominale. Questa struttura permette il passaggio di vasi sanguigni, nervi e linfatici, garantendo nutrimento e comunicazione tra gli organi e il resto del corpo. La sua funzione è fondamentale per mantenere gli organi in posizione e favorire le attività metaboliche.

La definizione "Ripiegatura del peritoneo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ripiegatura del peritoneo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Mesentere:

M Milano E Empoli S Savona E Empoli N Napoli T Torino E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ripiegatura del peritoneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

